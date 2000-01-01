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تصدير التوت الأرضي لأول مرة من قطاع غزة إلى الخليج

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصدير التوت الأرضي لأول مرة من قطاع غزة إلى الخليج


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أنه تم اليوم الأربعاء تصدير ما يقارب ثلاثة أطنان ونصف من التوت الأرضي من قطاع غزة الى الإمارات وقطر وذلك عن طريق معبر "جسر الملك حسين".
 
وأضافت القناة أن عملية التصدير تمت من خلال التنسيق بين مديرية التنسيق والارتباط في غزة ومكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق.
 
وأفادت القناة أنه من المتوقع أن يتم تصدير آلاف الأطنان من التوت الأرضي من قطاع غزة خلال الموسم الحالي إلى منطقة الضفة الغربية عن طريق معبر كرم أبو سالم.
 
وأشارت القناة إلى أن زراعة التوت الأرضي في قطاع غزة تمتد هذا العام على مساحة تقدر بنحو 2000 دونم شمال القطاع، فيما قدرت المساحة المزروعة العام الماضي بنحو 1200 دونم، وتوفر هذه المساحة بصورة مباشرة فرص العمل لنحو 1500 مزارع، وتعتبر مصدر رزق لإعالة آلاف العائلات في قطاع غزة.

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