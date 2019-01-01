أبو سنينة يُطلع السفير الروسي على انتهاكات الاحتلال في الخليل

الخليل / سما /

أطلع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، مساء اليوم الأربعاء، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، وتحديدا في بلدتها القديمة.

وأوضح أبو سنينة أنّ قرار الاحتلال الإسرائيلي بهدم سوق الخضار في قلب مدينة الخليل، وبناء وحدات استيطانية مكانه، سيجر المنطقة بأكملها لانفجار لا تحمد عقباه، وأنّ هذا القرار يعتبرُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة، وأهمها قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" المتعلق بحماية البلدة القديمة في الخليل، كونها مدرجة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وبيّن أبو سنينة خطورة الوضع القائم في الخليل، وما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف من محاولات لتغيير معالمه، بعد تقسميه لصالح المستوطنين، معرباً عن تخوفه من المخططات الاستيطانية التي تستبيح كل الأماكن المقدسة.

ولفت إلى أنّ الزيارة الأخيرة التي نفذها عشرات المستوطنين لكنيسة المسكوبية، تستوجب وقفة جادة من قبل الجميع، لحماية المعالم الدينية والتاريخية والحفاظ عليها، داعياً السفير الروسي إلى نقل صورة الأوضاع للحكومة الروسية ولتضافر الجهود للوقوف أمام كل المخططات الإسرائيلية الاستيطانية.

وتباحث الطرفان في تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال تنفيذ جملة من المشاريع المتعلقة بعقد اتفاقيات توأمة مع مدن روسية، لتبادل الخبرات ودعم المدينة بمشاريع تنموية.