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مدريد: توقيع اتفاقية لدعم مشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة في شمال قطاع غزة

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدريد: توقيع اتفاقية لدعم مشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة في شمال قطاع غزة


مدريد /سما/

 وقعت المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريوكس ونائب المدير العام لصندوق المناخ خافيير مانزاناريس، اتفاقية دعم لمشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ بقيمة 24 مليون يورو في شمال قطاع غزة.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الإسبانية، مدريد، بحضور رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين السفير عمار حجازي، وسفير دولة فلسطين لدى كينيا وممثلها في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الموئل التابع للأمم المتحدة حازم شبات.

 وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أنه المشروع الأول من نوعه الذي تحصل عليه دولة فلسطين من الصندوق، للتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع المياه في فلسطين.

وأضافت أن المشروع يشمل إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة من خلال حقنها في التربة لتغذية الحوض الجوفي الساحلي، ثم استخدام المياه المستخرجة في ري المحاصيل الزراعية.

وبينت أن المشروع يخدم ما يقارب 200 ألف مواطن، ويتضمن تركيب نظام لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ويهدف لتحسين الوضع المائي في قطاع غزة والذي يعاني من العديد من المشاكل الناتجة عن شح المصادر المائية وتردي نوعية المياه وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية.

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