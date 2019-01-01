الكيلة تبحث مع وفد من "الخارجية الهندية" مشاريع وملفات صحيّة

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، مع وفد من وزارة الخارجية الهندية المشاريع الصحية الممولة من قبل الحكومة الهندية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة الكيلة، مسؤول الدائرة المالية في الخارجية الهندية راخي مايوري، ومسؤولة قطاع غرب أسيا وشمال أفريقيا شري شوكلا، في مكتبها بمدينة رام الله، بحضور سفير الهند لدى فلسطين سونيل كومار.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع المستشفى الهندي، حيث أطلعت الوزيرة الوفد على المستجدات والتحديات التي واجهت المشروع، وأشارت إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في فلسطين بشكل عام واحتياجات وزارة الصحة في مختلف المجالات، تماشيا مع سياسة توطين الخدمات الصحية والحاجة لبناء العديد من مراكز العلاج وتوفير المزيد من الخدمات.

وشكرت الوزيرة الوفد، على الدعم الذي تقدمه الهند، حكومة وشعبا، للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضيته العادلة، ودورهم الكبير في دعم القطاع الصحي في فلسطين.

من جانبهم، شدد أعضاء الوفد على العلاقة الوطيدة بين الحكومتين الهندية والفلسطينية، خاصة في المجال الصحي، مؤكدين استمرار الدعم وتوفير المزيد منه، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني.

وتبحث مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين سبل تعزيز التعاون

وفي سياق متصل، بحثت وزيرة الصحة مع المدير التنفيذي لجمعية إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسبي سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.

وتناول الاجتماع، سير عمل المشاريع الصحية الجارية التي تدعمها الجمعية في المحافظات الشمالية والجنوبية، كما تطرق للخطط والمشاريع المقترح إقامتها خلال العام المقبل.

وأشادت وزيرة الصحة بالتعاون الكبير بين الوزارة والجمعية، مؤكدة المضي قدما وبتكاتف الجميع، لدعم القطاع الصحي وتطويره وتوفير المزيد من الخدمات الصحية ومراكز العلاج.

من جهته أكد سوسبي، تكاتف عمل الجمعية مع وزارة الصحة والمضي قدما نحو دعم بناء المزيد من المشاريع الصحية وتوفير خدمات صحية جديدة ونوعية، وصولا لتحقيق هدف الوزارة في توطين العلاج داخل مراكز العلاج في فلسطين.