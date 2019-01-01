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الاحتلال يفرج عن عدد من العجول المحتجزة

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن عدد من العجول المحتجزة


رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن عدد من العجول المحتجزة لديها منذ قرابة شهر، كإجراء عقابي لإجبار الحكومة الفلسطينية على العدول عن قرارها باعتماد الاستيراد المباشر، عوضا عن التجار الإسرائيليين.

وقال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، إنه جرى إدخال 500 رأس من العجول إلى سوق الضفة الغربية، من أصل 5 آلاف احتجزها الاحتلال منذ قرابة شهر، ومنع إدخالها إلى الضفة وغزة.

وأضاف أبو لبن، أنه من المفترض أن يتم نقل 3 آلاف رأس من العجول إلى الضفة، وألفين إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سينعكس على سعر لحم العجل في السوق، بحيث تنخفض التكاليف وبالتالي سعر أقل للمستهلك، لأن هامش الربح الذي يأخذه التاجر الإسرائيلي سيعود لصالح التاجر الفلسطيني.

ولفت أبو لبن إلى أنه تم استيراد العجول من هنغاريا، والبرتغال، وأستراليا، وفرنسا بشكل مباشر دون وسيط إسرائيلي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر كخطوة للانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال.

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