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عساف يستقبل وفدا رسميا من الحكومة الهندية لبحث تطورات العمل في المطبعة الهندية

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف يستقبل وفدا رسميا من الحكومة الهندية لبحث تطورات العمل في المطبعة الهندية


رام الله / سما /

 استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة رام الله، سفير الجمهورية الهندية لدى فلسطين سونيل كومار، ووفدا هنديا رسميا يمثل وزارتي الخارجية والمالية، لبحث التطورات والتقدم الحاصل على إنشاء المطبعة الوطنية الفلسطينية، التي تمول الحكومة الهندية معداتها.

وفي بداية الاجتماع، تقدم عساف بالشكر لجمهورية الهند الصديقة، حكومة وشعبا، للدعم السياسي والمالي الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، مشيدا بهذا الخصوص بدور السفير كومار وجهوده في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين الهند وفلسطين.

كما أطلع عساف، الوفد الهندي على تطورات وتقدم العمل بشأن المطبعة الوطنية، مشيرا إلى أنه ومع منتصف العام القادم سيكون لدولة فلسطين مطبعة وطنية تخدم كل الحاجات الطباعية لمؤسسات السلطة الوطنية خاصة الكتب المدرسية.

ونوه إلى أن أكثر من مليون ونصف طالب يستفيدون مباشرة من الدعم الهندي، مؤكدا أنه سيتم إطلاع هؤلاء الطلاب أن كتبهم قد طبعت في مطبعة دعمتها الحكومة الهندية.

من جهته، وعد السفير الهندي باستمرار الدعم والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة احتياجات المطبعة الوطنية والمعدات الإضافية التي تحتاجها.

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