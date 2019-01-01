الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الوزارة، أن السفر سيكون للحافلات:من الحادية عشرة حتى الثالثة عشر من كشف (12/1)، اضافة الى الحافلة الأولى (جوازات مصرية) حتى الرقم (88) من الكشف الجديد (12/4).

وأكدت الوزارة على تواجد المسافرين صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.