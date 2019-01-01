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فلسطين تحصد المركز الأول في مسابقة الأفلام التعليمية بقطر

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصد المركز الأول في مسابقة الأفلام التعليمية بقطر


رام الله / سما /

فاز فريق فلسطين الطلابي المشارك في أولمبياد العلوم العالمي المقام في قطر بالمركز الأول في مسابقة الأفلام التعليمية عن فيلم بعنوان "التنمية المستدامة".

يذكر أن الأولمبياد يتضمن مسابقات في مجالات العلوم (الأحياء، والفيزياء، والكيمياء) ويستمر حتى 12 من الشهر الجاري.

وحصل الفيلم، حسب بيان لوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، على المركز الأول بالمنافسة مع 70 دولة مشاركة في الأولمبياد، إذ ضم الفريق الطلابي كلاً من الطلبة: عهد العارضة، وميرا عمار، وتالا فهد، ورايق غانم، ومصطفى صنوبر، وعبد الرحمن شفيع، بقيادة المشرفين التربويين: مراد عبد الغني، وأحمد جبر، وفيحاء البحش.

وفي هذا السياق، بارك وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني هذا الفوز، مؤكداً ما يحمله الطلبة الفلسطينيون من أفكار إبداعية ملهمة، وكذلك الاهتمام الذوي توليه الوزارة لتعزيز البيئة المحفزة التي تبرز مواهب الطلبة وإبداعتهم.

يُشار إلى أن الفريق الفلسطيني سيشارك خلال الأيام المقبلة في مسابقات العلوم ضمن هذا الأولمبياد.

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