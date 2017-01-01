عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفيني اتفاقية لدعم الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم في فلسطين (2017-2022)، ضمن سلة التمويل المشترك "JFA"، والتي تضم كلاً من إيرلندا وفنلندا وألمانيا والنرويج.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز فرص الحصول على تعليم آمن وشامل وعادل لجميع الطلبة.

وشكر عورتاني إيرلندا لمواقفها المتقدمة الداعمة للقضية الفلسطينية، ومواصلتها دعم قطاع التعليم. وثمن هذه الشراكة الناجزة لتنفيذ برامج تربوية هادفة ومستدامة تخدم تطوير التعليم وتجويد مخرجاته.

وأطلع عورتاني ضيفه على الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي في فلسطين بفعل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، خاصةً إغلاق الاحتلال مكتب التربية والتعليم في القدس المحتلة، واعتقال مديره ومصادرة أجهزة وملفات، الأمر الذي يهدد حق الطلبة في التعليم.

من جانبه، أكد الوزير الإيرلندي حرص بلاده على مواصلة دعم فلسطين، بما في ذلك قطاع التعليم، لتمكين وزارة التربية من مواصلة تنفيذ برامجها التطويرية بكفاءة واقتدار، متطرقاً للدعم الإيرلندي لفلسطين والبرامج المنفذة في الضفة الغربية وقطاع غزة.