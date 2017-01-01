  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفيني اتفاقية لدعم الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم في فلسطين (2017-2022)، ضمن سلة التمويل المشترك "JFA"، والتي تضم كلاً من إيرلندا وفنلندا وألمانيا والنرويج.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز فرص الحصول على تعليم آمن وشامل وعادل لجميع الطلبة.

وشكر عورتاني إيرلندا لمواقفها المتقدمة الداعمة للقضية الفلسطينية، ومواصلتها دعم قطاع التعليم. وثمن هذه الشراكة الناجزة لتنفيذ برامج تربوية هادفة ومستدامة تخدم تطوير التعليم وتجويد مخرجاته.

وأطلع عورتاني ضيفه على الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي في فلسطين بفعل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، خاصةً إغلاق الاحتلال مكتب التربية والتعليم في القدس المحتلة، واعتقال مديره ومصادرة أجهزة وملفات، الأمر الذي يهدد حق الطلبة في التعليم.

من جانبه، أكد الوزير الإيرلندي حرص بلاده على مواصلة دعم فلسطين، بما في ذلك قطاع التعليم، لتمكين وزارة التربية من مواصلة تنفيذ برامجها التطويرية بكفاءة واقتدار، متطرقاً للدعم الإيرلندي لفلسطين والبرامج المنفذة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تكشف معلومات مفصّلة حول بعض أحراز ومركبات قوة "سييرت متكال" بخانيونس

إسماعيل هنية يهاتف الرئيس عباس..

"والا" العبري يسلط الضوء على العملية الفاشلة لوحدة النخبة الإسرائيلية بخانيونس

حماس والجهاد تعقدان اجتماعًا هامًا بالقاهرة بحضور هنية والنخالة ..

تحذيرات ومخاوف أمنية إسرائيلية من ضم الأغوار بالضفة.. رد فعل اردني حاد و "عاصفة" غضب شعبي

الحية: نطرح ممراً مائياً بأي صيغة كانت وينفي وجود تفاهمات تهدئة طويلة الامد

ازمة تشكيل الحكومة.. اجتماع عاجل لليكود عقب انتهاء اجتماع فاشل لنتنياهو وغانتس

الأخبار الرئيسية

حماس

مصادر : قيادات من القسام والسرايا في القاهرة ومقترحات جديدة لتفاهمات الهدوء

حسين الشيخ : إنشاء إسرائيل حي استيطاني في قلب الخليل ينذر بالانفجار

رويترز : انزعاج فلسطيني من عرض للسياحة في إسرائيل ضمن مشروع مستشفى أمريكي بغزة

مجدلاني يحدد موعد صرف الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة