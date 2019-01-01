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الرئيس يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني بضحايا حريق المنطقة الصناعية في الخرطوم

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني بضحايا حريق المنطقة الصناعية في الخرطوم


رام الله / سما /

 عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بضحايا حادث الحريق الذي وقع في المنطقة الصناعية في الخرطوم وأدى لسقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال الرئيس في برقية التعزية: "نتقدم من فخامتكم ومن خلالكم للشعب السوداني الشقيق وللعائلات الثكلى، بخالص تعازينا القلبية، داعين الله تعالى، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وان يحفظ السودان وشعبه بكل خير وسلام".

كما عزى الرئيس، رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بضحايا الحريق، سائلا الله عز وجل، ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

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