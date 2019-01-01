سفارتنا لدى بولندا تحيي ذكرى إعلان الاستقلال ويوم التضامن العالمي مع شعبنا

وارسو /سما/

أقامت سفارة دولة فلسطين في العاصمة البولندية وارسو، مهرجانا، لمناسبة إعلان وثيقة الاستقلال، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأقيم المهرجان بحضور عدد من الوزراء، ونواب وزراء، ونائب رئيس البرلمان، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد في بولندا، وشخصيات رسمية، وشعبية.

وأكد سفير فلسطين محمود خليفة عمق العلاقات الفلسطينية البولندية، التي بدأت عمليا منذ العام 1923، ويعمل البلدان على تعزيز تطورها في شتى المجالات، بالتعاون مع كافة الوزارات البولندية؛ مستعرضا الفعاليات المشتركة في المجالات السياسية الأكاديمية والاقتصادية والسياحية التي تم تنفيذها خلال العام الجاري.

وأضاف، أنه في ظل ما يشهده العالم من حالة عدم الاستقرار، والمواقف الأميركية المنحازة للاحتلال، رفضت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها، الرئيس محمود عباس بالمطلق مواقف إدارة الرئيس ترمب التي تتجاوز المبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ مؤكدا أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير قانونية، وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر، وعائقا أمام إقامة دولة فلسطينية.

وأشار خليفة الى قرار محكمة العدل الاوروبية الخاص بمنتجات المستوطنات الاسرائيلية، داعيا جميع الدول الأوروبية والمجتمع الدولي إلى تنفيذ هذا القرار، باعتباره خطوة لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا وارضنا، الى جانب اعتبارها خطوة نحو احترام حل الدولتين.

وأوضح، أن فلسطين رغم أنها تحت الاحتلال، الا أنها حازت على ثقة 134 دولة، وترأست مجموعة الـ 77 والصين، وتعمل مع الجميع وعلى رأسها المنظمات الدولية من خلال رئاستها للمجموعة هذا العام على مناقشة عدد من القضايا المحورية، منها ما يتعلق بالتنمية، وأخرى إنسانية، كالفقر، والتعليم، الى جانب المناخ، والبيئة، والمياه، وغيرها.

واختتم خليفة بالقول، "إن الرئيس محمود عباس أكد في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، التزام فلسطين بالقانون الدولي والشرعية والدولية"، داعيا إياه الى حماية حل الدولتين على حدود 4 حزيران عام 1967، ترسيخا للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وجرى خلال المهرجان عرض أفلام قصيرة حول فلسطين، كما قدم الفنان الفلسطيني نضال كلبونه مجموعة من الأغاني الفلسطينية التراثية والوطنية، وزُين مدخل قاعة الاحتفالية بصور للقدس عاصمة دولة فلسطين بمعالمها الدينية الاسلامية والمسيحية والتاريخية.