  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

"4" حكام يستعدون لمغادرة قطاع غزة

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"4" حكام يستعدون لمغادرة قطاع غزة


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن استعدادا "4" حكام لمغادرة قطاع غزة خلال الأيام المقبلة, للمشاركة في دورات تدريبية ولقاءات خارجية.

وذكرت التقارير, أن الحكمين محمد أبو شهلا وخالد الشيخ خليل, سيغادران إلى ماليزيا أواخر الأسبوع الجاري, للمشاركة في الجزء الخامس من دورة "حكام المستقبل لقيادة لقاءات المونديال", التي ينظمها الاتحاد الآسيوي هذا العام.

وأوضحت, أن الثنائي الدولي سامح القصاص وحسام الحرازين, سيتواجدان في البحرين بعد حوالي أسبوعين, استعدادا للظهور في مباريات بطولة غرب آسيا للسيدات, التي تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

#الحكام #سامح القصاص #دورات #حسام الحرازين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تكشف معلومات مفصّلة حول بعض أحراز ومركبات قوة "سييرت متكال" بخانيونس

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

إسماعيل هنية يهاتف الرئيس عباس..

"والا" العبري يسلط الضوء على العملية الفاشلة لوحدة النخبة الإسرائيلية بخانيونس

حماس والجهاد تعقدان اجتماعًا هامًا بالقاهرة بحضور هنية والنخالة ..

الجهاد الإسلامي تكشف عن تفاصيل وأهداف زيارة وفدها برئاسة النخالة الى القاهرة

تحذيرات ومخاوف أمنية إسرائيلية من ضم الأغوار بالضفة.. رد فعل اردني حاد و "عاصفة" غضب شعبي

الأخبار الرئيسية

حماس

مصادر : قيادات من القسام والسرايا في القاهرة ومقترحات جديدة لتفاهمات الهدوء

حسين الشيخ : إنشاء إسرائيل حي استيطاني في قلب الخليل ينذر بالانفجار

رويترز : انزعاج فلسطيني من عرض للسياحة في إسرائيل ضمن مشروع مستشفى أمريكي بغزة

مجدلاني يحدد موعد صرف الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة