"4" حكام يستعدون لمغادرة قطاع غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن استعدادا "4" حكام لمغادرة قطاع غزة خلال الأيام المقبلة, للمشاركة في دورات تدريبية ولقاءات خارجية.

وذكرت التقارير, أن الحكمين محمد أبو شهلا وخالد الشيخ خليل, سيغادران إلى ماليزيا أواخر الأسبوع الجاري, للمشاركة في الجزء الخامس من دورة "حكام المستقبل لقيادة لقاءات المونديال", التي ينظمها الاتحاد الآسيوي هذا العام.

وأوضحت, أن الثنائي الدولي سامح القصاص وحسام الحرازين, سيتواجدان في البحرين بعد حوالي أسبوعين, استعدادا للظهور في مباريات بطولة غرب آسيا للسيدات, التي تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.