  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي تبحث مع مدير مركز كارتر آخر المستجدات

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، مع مدير المكتب الميداني لمركز "كارتر للسلام" في فلسطين خوسيه فيركات، آخر التطورات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر المنظمة، التطرق للوضع السياسي العام والمستجدات الميدانية على الأرض، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا الأعزل وأرضه وممتلكاته، والدور المطلوب من المجتمع الدولي للجم دولة الاحتلال ومواجهة سياسات أمريكا التدميرية تجاه قضيتنا العادلة والوقوف في وجه الخطر المحدق الذي يمر به العالم برمته.

واستعرضت عشراوي الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك توجهات القيادة الجادة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها مطلبا واستحقاقا أساسيا لتمكين الوضع الفلسطيني الداخلي وأهمية دعم دول العالم لجهود إجرائها والتصدي لأية تدخلات إسرائيلية قد تحول دون ذلك خاصة في القدس المحتلة، كما وجرى بحث أهمية اتخاذ خطوات جدية وفاعلة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

من جانبه، استعرض فيركات أهداف المركز ومبادراته المستقبلية ودوره في إنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ومنع أية محاولات للتشويش عليها وذلك انطلاقا من المبادئ التي رسخها الرئيس جيمي كارتر، كما وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتواصل وصولا نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

 
#حنان عشراوي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تكشف معلومات مفصّلة حول بعض أحراز ومركبات قوة "سييرت متكال" بخانيونس

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

إسماعيل هنية يهاتف الرئيس عباس..

"والا" العبري يسلط الضوء على العملية الفاشلة لوحدة النخبة الإسرائيلية بخانيونس

حماس والجهاد تعقدان اجتماعًا هامًا بالقاهرة بحضور هنية والنخالة ..

الجهاد الإسلامي تكشف عن تفاصيل وأهداف زيارة وفدها برئاسة النخالة الى القاهرة

تحذيرات ومخاوف أمنية إسرائيلية من ضم الأغوار بالضفة.. رد فعل اردني حاد و "عاصفة" غضب شعبي

الأخبار الرئيسية

حماس

مصادر : قيادات من القسام والسرايا في القاهرة ومقترحات جديدة لتفاهمات الهدوء

حسين الشيخ : إنشاء إسرائيل حي استيطاني في قلب الخليل ينذر بالانفجار

رويترز : انزعاج فلسطيني من عرض للسياحة في إسرائيل ضمن مشروع مستشفى أمريكي بغزة

مجدلاني يحدد موعد صرف الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة