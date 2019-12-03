في اللقاء المؤجل: فوز هلال القدس على الثقافي

القدس المحتلة / سما /

انتهى اللقاء المؤجل من الاسبوع الثاني لدوري المحترفين والذي جمع فريقي ثقافي طولكرم وهلال القدس بفوز هلال القدس 3/ صفر .

جرى اللقاء مساء الثلاثاء 3/12/2019 على ملعب طولكرم.

وكان هذا اللقاء قد تأجل بسبب مشاركة عدد من لاعبي فريق هلال القدس مع المنتخب الوطني الفلسطيني " الفدائي " في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم في قطر 2022 وكأس اسيا 2023 .

وبهذا الفوز رفع هلال القدس رصيده الى "12" نقطة فيما تجمد رصيد ثقافي طولكرم عند النقطة "6" .

سجل لفريق هلال القدس كل من : محمد يامين في الدقيقة "15" و ساري جاد الله في الدقيقة 87" وأضاف عبد الله خولي في الدقيقة 90+1 .

حكم اللقاء كل من : براء ابوعيشة/ احمدذوقان/ محمود سالم/اسحق الكيلاني راقب اللقاء : عوض بدير

مقيم حكام : مهيوب الصادق

يبقى ان نشير ان الاسبوع الثامن لدوري المحترفين سينطلق يوم الجمعة 6/12/2019 . وعقد في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب طولكرم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المؤجلة من الاسبوع الثاني بين فريقي ثقافي طولكرم وهلال القدس وقاد المؤتمر حسام شحرور المنسق الاعلامي للثقافي :

مدرب الهلال الكابتن امجد طه قال : إن المباراة كانت صعبة وملعب طولكرم لا يحمل ذكريات طيبة للهلال

وأضاف طه : تابعت مباريات الثقافي وعرفت مكامن الضعف لديهم واغلقنا المساحات أمامهم وتوفقنا في التبديلات التي قمنا بها واحرز البديلان هدفين عززا الفوز وإذا استقر وضعنا حتى نهاية الذهاب فالدوري هلالي.

أما مدرب الثقافي الكابتن محمد شربجي فصرح أن ضغط المباريات أثر سلبا على أداء الفريق وعانى الفريق من الإصابات فهناك خمسة لاعبين لعبوا المباراة رغم إصابتهم مما تسببوا بأخطاء فردية كلفتنا خسارة المباراة وتابع الشربجي أنه يأمل أن يتعافى اللاعبون بشكل سريع قبل مباراة البيرة القادمة.