  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

في اللقاء المؤجل: فوز هلال القدس على الثقافي

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
في اللقاء المؤجل: فوز هلال القدس على الثقافي


القدس المحتلة / سما /

انتهى اللقاء المؤجل من الاسبوع الثاني لدوري المحترفين والذي جمع فريقي ثقافي طولكرم وهلال القدس بفوز هلال القدس 3/ صفر .

جرى اللقاء مساء الثلاثاء 3/12/2019 على ملعب طولكرم.

وكان هذا اللقاء قد تأجل بسبب مشاركة عدد من لاعبي فريق هلال القدس مع المنتخب الوطني الفلسطيني " الفدائي " في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم في قطر 2022 وكأس اسيا 2023 .

وبهذا الفوز رفع هلال القدس رصيده الى "12" نقطة فيما تجمد رصيد ثقافي طولكرم عند النقطة "6" .

سجل لفريق هلال القدس كل من : محمد يامين في الدقيقة "15" و ساري جاد الله في الدقيقة 87" وأضاف عبد الله خولي في الدقيقة 90+1 .

حكم اللقاء كل من : براء ابوعيشة/ احمدذوقان/ محمود سالم/اسحق الكيلاني راقب اللقاء : عوض بدير

مقيم حكام : مهيوب الصادق

يبقى ان نشير ان الاسبوع الثامن لدوري المحترفين سينطلق يوم الجمعة 6/12/2019 . وعقد في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب طولكرم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المؤجلة من الاسبوع الثاني بين فريقي ثقافي طولكرم وهلال القدس وقاد المؤتمر حسام شحرور المنسق الاعلامي للثقافي :

مدرب الهلال الكابتن امجد طه قال : إن المباراة كانت صعبة وملعب طولكرم لا يحمل ذكريات طيبة للهلال

وأضاف طه : تابعت مباريات الثقافي وعرفت مكامن الضعف لديهم واغلقنا المساحات أمامهم وتوفقنا في التبديلات التي قمنا بها واحرز البديلان هدفين عززا الفوز وإذا استقر وضعنا حتى نهاية الذهاب فالدوري هلالي.

أما مدرب الثقافي الكابتن محمد شربجي فصرح أن ضغط المباريات أثر سلبا على أداء الفريق وعانى الفريق من الإصابات فهناك خمسة لاعبين لعبوا المباراة رغم إصابتهم مما تسببوا بأخطاء فردية كلفتنا خسارة المباراة وتابع الشربجي أنه يأمل أن يتعافى اللاعبون بشكل سريع قبل مباراة البيرة القادمة.

#هلال القدس #ثقافي طولكرم #دوري المحترفين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تكشف معلومات مفصّلة حول بعض أحراز ومركبات قوة "سييرت متكال" بخانيونس

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

إسماعيل هنية يهاتف الرئيس عباس..

"والا" العبري يسلط الضوء على العملية الفاشلة لوحدة النخبة الإسرائيلية بخانيونس

حماس والجهاد تعقدان اجتماعًا هامًا بالقاهرة بحضور هنية والنخالة ..

الجهاد الإسلامي تكشف عن تفاصيل وأهداف زيارة وفدها برئاسة النخالة الى القاهرة

تحذيرات ومخاوف أمنية إسرائيلية من ضم الأغوار بالضفة.. رد فعل اردني حاد و "عاصفة" غضب شعبي

الأخبار الرئيسية

حماس

مصادر : قيادات من القسام والسرايا في القاهرة ومقترحات جديدة لتفاهمات الهدوء

حسين الشيخ : إنشاء إسرائيل حي استيطاني في قلب الخليل ينذر بالانفجار

رويترز : انزعاج فلسطيني من عرض للسياحة في إسرائيل ضمن مشروع مستشفى أمريكي بغزة

مجدلاني يحدد موعد صرف الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة