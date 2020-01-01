الأرجنتين وتشيلي تفتتحان بطولة كوبا أمريكا 2020

وكالات / سما /

يخوض منتخبا الأرجنتين وتشيلي المباراة الافتتاحية لبطولة "كوبا أمريكا 2020"، والتي ستنطلق يوم 12 يونيو المقبل في "بوينوس آيرس"، بينما ستستهل كولومبيا المستضيفة الأخرى للبطولة، مشوارها أمام الإكوادور في "بوغوتا" في اليوم التالي، وفقا للقرعة التي أجريت الأربعاء في مدينة "كارتاخينا دي إندياس".

وستقام المباراة الافتتاحية بين "التانغو" وتشيلي على ملعب "مونومينتال" في "بوينوس آيرس"، بينما ستلعب كولومبيا أمام جارتها الإكوادور في ملعب "الكامبين" في "بوغوتا".

وستشهد البطولة إقامة 38 مباراة, بمشاركة 10 منتخبات أساسية بقارة أمريكا الجنوبية, ومنتخبين مدعوين "قطر وأستراليا".

وستستضيف الأرجنتين وكولومبيا مجموعة (المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية)، ومباراتين في ربع النهائي ومباراة في نصف النهائي.

وستلعب كولومبيا مع البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو وقطر في المجموعة الشمالية، بينما تستضيف الأرجنتين المجموعة الجنوبية التي ستضم تشيلي وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا وأستراليا.