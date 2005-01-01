اتلتيكو مدريد قد يتعرض لعقوبة بسبب الهتافات ضد جريزمان

وكالات / سما /

يواجه نادي اتلتيكو مدريد إمكانية التعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الهتافات العدائية ضد الفرنسي انطوان جريزمان مهاجم برشلونة الحالي واتلتيكو سابقا، خلال مباراة الفريقين الأحد والتي انتهت بفوز النادي الكاتالوني بهدف دون رد.

واوضح اتحاد الكرة الإسباني في بيان له أنه يتم فحص تقرير حكم المباراة وخاصة فيما يتعلق باستهداف جريزمان عدة مرات بهتافات عدائية من قبل جماهير اتلتيكو.

وهتف بعض مشجعي اتلتيكو بعبارات عدائية ضد جريزمان من بينها "الموت لجريزمان".

وأعلن برشلونة في تموز الماضي عن ضم جريزمان بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقد اللاعب مع نادي أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو. ووقع جريزمان على عقد مع برشلونة لمدة خمسة مواسم، حتى 30 (حزيران) 2024، مع وجود شرط جزائي يبلغ 800 مليون يورو.

وتأخر انضمام جريزمان لبرشلونة موسما كاملا بناء على رغبة اللاعب الذي أتيحت له العام الماضي فرصة الانضمام للنادي الكتالوني، ولكنه قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد، بعدما قام الأخير بتحسين شروط تعاقده وخفض الشرط الجزائي المدرج في عقده إلى 120 مليون يورو.

وبدأ جريزمان مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم بين صفوف نادي ماكون الفرنسي، قبل أن ينتقل في 2005 إلى ريال سوسيداد الإسباني حيث ترعرع كلاعب يافع ضمن قطاع الناشئين لهذا النادي حتى وصل إلى الفريق الأول في 2009 ولعب معه في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ولعب جريزمان بقميص ريال سوسيداد 202 مباراة وسجل 52 هدفا، وكان يشغل مركز الجناح الأيسر، لينتقل بعد ذلك إلى أتلتيكو مدريد في عام 2014