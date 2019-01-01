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"الأوقاف" تعقد اجتماعا لبحث استئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعها الأول لبحث موضوع استئجار سكن حجاج فلسطين للمحافظات الشمالية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم الحج المقبل، اليوم الأربعاء.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، وأعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارات المالية، والسياحة والآثار، وديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقال أبو الرب إن اللجنة المشكلة ستتوجه إلى الأراضي السعودية الأسبوع المقبل لإتمام إجراءات استئجار سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق المواصفات والمقاييس التي تضعها اللجنة، والتي تراعي تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة الحجاج.

وشدد أبو الرب  أن اللجنة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج الفلسطيني، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه.

وأشار إلى أن باقي القضايا المتعلقة بموسم الحج الحالي ستناقش قبيل توقيع بروتوكول الحج مع وزارة الحج السعودية، خاصة فيما يتعلق بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والإقامة في منى وعرفة.

بدوره، أوضح الوكيل المساعد للحج والعمرة سليم الأشقر أن الوزارة متجهة نحو توفير فنادق تقع جميعها في المنطقة المركزية للحرم المكي، على أن تكون مصنفة حسب هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، ومجهزة بجميع المرافق التي تخدم الحجاج، بينما لا تزيد المسافة بين الفندق وبلاط الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة على 150 مترا، وأن تكون جميعها فنادق مصنفة، مع تقديم وجبة إفطار يومية.

#وزارة الأوقاف #المحافظات الشمالية #الحجاج

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