هنا الزاهد: مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت

وكالات / سما /

نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو للبرومو الدعائي لحلقة برنامجها ”معكم” والتي سوف تذاع يوم الخميس المقبل .

وضيفة الحلقة الممثلة هنا الزاهد وهو أول ظهور لها بعد الزواج . وصرحت خلال الإعلان بأنها لم تنعم بيوم في حياتها منذ يوم زواجها قائلة: “مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت” .. في إشارة منها إلى ما تعرضت له من وعكة صحية أثناء قضائها لأجازة شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي .

بالإضافة إلى وفاة زوج والدتها الفنان طلعات زكريا مرورا بالمشادات التي تحدث مع المتابعين .

ويأتي هذا اللقاء بعد نحو شهرين من زفاف هنا وأحمد لتروى خلال الحوار كواليس الزفاف وفترة شهر العسل ثم المواقف العائلية الطريفة التي تجمع زوجها بشقيقاتها .