  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

هنا الزاهد: مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنا الزاهد: مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت


وكالات / سما /

نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام  مقطع فيديو للبرومو الدعائي لحلقة برنامجها ”معكم” والتي سوف تذاع يوم الخميس المقبل .

وضيفة الحلقة الممثلة هنا الزاهد وهو أول ظهور لها بعد الزواج . وصرحت خلال الإعلان بأنها لم تنعم بيوم في حياتها منذ يوم زواجها قائلة: “مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت” .. في إشارة منها إلى ما تعرضت له من وعكة صحية أثناء قضائها لأجازة شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي .

بالإضافة إلى وفاة زوج والدتها الفنان طلعات زكريا مرورا بالمشادات التي تحدث مع المتابعين .

ويأتي هذا اللقاء بعد نحو شهرين من زفاف هنا وأحمد لتروى خلال الحوار كواليس الزفاف وفترة شهر العسل ثم المواقف العائلية الطريفة التي تجمع زوجها بشقيقاتها .

#هنا الزاهد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تكشف معلومات مفصّلة حول بعض أحراز ومركبات قوة "سييرت متكال" بخانيونس

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

إسماعيل هنية يهاتف الرئيس عباس..

"والا" العبري يسلط الضوء على العملية الفاشلة لوحدة النخبة الإسرائيلية بخانيونس

حماس وتشكيل حزب جديد.. ذكاء أم مغامرة؟! جواد مشتهى

حماس والجهاد تعقدان اجتماعًا هامًا بالقاهرة بحضور هنية والنخالة ..

الجهاد الإسلامي تكشف عن تفاصيل وأهداف زيارة وفدها برئاسة النخالة الى القاهرة

الأخبار الرئيسية

حماس

مصادر : قيادات من القسام والسرايا في القاهرة ومقترحات جديدة لتفاهمات الهدوء

حسين الشيخ : إنشاء إسرائيل حي استيطاني في قلب الخليل ينذر بالانفجار

رويترز : انزعاج فلسطيني من عرض للسياحة في إسرائيل ضمن مشروع مستشفى أمريكي بغزة

مجدلاني يحدد موعد صرف الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة