سرقة 10 كيلو ذهب من محل مجوهرات في السعودية

وكالات / سما /

لقى صاحب محل مجوهرات في مدينة جدة بالسعودية اتصالات هاتفية تفيد بأن محله الذي اعتاد أن يفتحه العامل كل صباح لم يفتح اليوم.



ملأت الشكوك نفس «سلطان الشهري» صاحب المحل واتجه فورًا إلى هناك لكنه تفاجئ بالمشهد الكارثي، حيث وجد المحل فارغًا من كل المجوهرات التي تزيد قيمتها عن نصف مليون ريال سعودي والعامل ليس له أثر.

كانت حيلة العامل الذي كشفت التحقيقات فيما بعد بأنه السارق "غريبة" و"غبية" في نفس الوقت، فوفقًا لصحيفة سبق أغلق المحل مساءً كعادته ثم تسلل إلى داخله من باب آخر.



لم يفطن العامل رغم حيلته التي ظن بأنها "ذكية"، إلى أن كاميرات السوق كانت تصوره في تلك اللحظة وهو يخون سيده ويستولي على 10 كيلو ذهب عيار 21 ظنًا منه أنه ناجٍ بفعلته.



كان محملًا بالأكياس السوداء عند دخوله متسللًا من باب آخر للمحل، واستولى على كل الذهب الموجود عيار 21 والذي تبلغ قيمته ما يزيد عن نصف المليون ثم حملها وخرج مسرعًا ليغادر إلى بلاده.