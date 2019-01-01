جائزة "تيرنر" تذهب لأربعة فنانين

وكالات / سما /

فازت قائمة مختصرة من أربعة فنانين بجائزة تيرنر ، أهم وأرفع جائزة بريطانية في الفنون المعاصرة ، لعام 2019.

وشملت قائمة الفائزين كلا من: هيلين كاموك ولورنس أبو حمدان وأوسكار موريللو وتاي شاني.

وقال كاموك في بيان نيابة عن الفائزين: "وصلنا إلى قرار جماعي بأننا جميعا الفائزون".

وأضاف: "القضايا التي نتعامل معها كلنا لا تنفصل".

وأوضح كاموك أن الفنانين الفائزين لم يلتقوا من قبل، لكنهم وافقوا على أن يصبحوا جماعيين في اجتماعهم الأول بعد إدراجهم في القائمة المختصرة "باسم القواسم المشتركة والتعدد والتضامن في الفن والمجتمع".