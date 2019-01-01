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دراسة تكشف عن آلية شيخوخة الدماغ للرئيسيات غير البشرية

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تكشف عن آلية شيخوخة الدماغ للرئيسيات غير البشرية


وكالات / سما /

حدد باحثون صينيون جينا يلعب دورا رئيسيا في شيخوخة الأدمغة للرئيسيات غير البشرية، ما يوفر أدلة لدراسة الآليات الجزيئية لشيخوخة الدماغ الصحي.

وتعتبر شيخوخة الدماغ عملية معقدة تنطوي على تنظيم دقيق للعديد من مناطق الدماغ. ولم يتم بعد دراسة آليات الجزيئية للرئيسيات غير البشرية.

واستخدم باحثون من معهد كونمينغ لأبحاث الحيوان والاكاديمية الصينية للعلوم وغيرهما من المؤسسات البحثية 547 ترنسكريبتوما من 44 منطقة دماغية في 4 قرود مكاك شابة و3 قرود مكاك كبيرة لدراسة التغيرات في عملية الشيخوخة.

ويعرف الترنسكريبتوم بأنه مجموعة من كامل قراءات الجينات الموجودة في الخلايا. ويمكن أن يساعد الباحثين في الحصول على فهم شامل على مستوى الجينوم للجينات النشطة في الخلايا.

ووفقا للتقرير الذي نشر في مجلة "بيولوجيا جينوم" ، اكتشف الباحثون أنه أثناء عملية الشيخوخة كان هناك اتجاه تنازلي في الاتصال بين مناطق الدماغ المتعددة وبين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر.

وحدد الباحثون جينا يسمى بي جي آل أس(PGLS) لديه مستوى أعلى من التعبير في أدمغة قرود المكاك الكبيرة. ثم درسوا وظيفة الجين بأعلى المستويات في الفئران، حيث أظهرت الفئران ذات المستويات الأعلى من الجين ضعفا في القدرة على التعلم والنشاط الحركي وقلة تناول الطعام.

كما وجدو الباحثون أن الإفراط في التعبير لـ PGLS يؤدي إلى الانخفاض في عدد الخلايا وفقدان المشبك العصبي، وهو بنية عصبية تسمح للخلايا العصبية بنقل الإشارات إلى خلية عصبية أخرى أو خلية مستهدفة.

وقال الباحثون إن دراستهم توفر نظرة ثاقبة على الآليات الجزيئية لشيخوخة الدماغ الصحي. ويمكن اتخاذ جينات PGLS كمؤشرات حيوية جديدة لشيخوخة الدماغ في الدراسات المستقبلية.

#دراسة #الدماغ

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