أبل قد تُطلق 4 أجهزة آيفون العام القادم

وكالات / سما /

مازلنا في عام 2019 حيث أطلقت أبل عائلة آيفون 11 المكونة من ثلاثة أجهزة ولكن بدأت التقارير والشائعات في الظهور لتخبرنا أن الشركة الأمريكية تستعد لإطلاق أربعة أجهزة آيفون العام القادم.

ووفقا لموقع ماك ورلد فإن شركة أبل الأمريكية قد لا تطلق ثلاثة أجهزة آيفون ولكن المفاجأة أنها قد تكشف النقاب عن أربعة أجهزة آيفون في خريف عام 2020.

وتأتي تلك التوقعات من قبل أحد محللي شركة أبحاث السوق JPMorgan والذي أعلن أن شركة أبل سوف تُطلق أربعة أجهزة من الآيفون، وسوف يأتي الجهاز الأول بحجم 5.4 بوصة والثاني والثالث بنفس الحجم وهو 6.1 بوصة والرابع بحجم 6.7 بوصة.

وسوف تمتلك جميع أجهزة الآيفون شاشة من نوع أوليد كما ستدعم شبكات الجيل الخامس ولكن بحسب تقارير أخرى سوف يدعم إثنين من أجهزة الآيفون (الفئة العليا) تقنية الـ5G بالإضافة لكاميرا وقت الرحلة ToF بينما أجهزة الآيفون الأقل سوف تمتلك كاميرا ثنائية ولن تحصل على مستشعر وقت الرحلة.

وعلى ما يبدو فإن التقارير تشير إلى أن أبل قد تغير من خريطة الطريق الخاصة بها السنوات القادمة وبدلا من إطلاق جهاز آيفون مرة كل عام، سوف تعمل الشركة الأمريكية على إطلاق طرازين جديدين من الآيفون كل نصف عام.

وهذا التغيير في الجداول الزمنية لإطلاق أجهزة الآيفون، هو ما تسعى إليه أبل لتحسين مبيعاتها والتي تدهورت الفترة الماضية وأيضا من أجل التنافس مع الشركات الأخرى والتي تُطلق هواتف ذكية على مدار العام