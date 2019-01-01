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بمشاركة الرئيس: تشييع المناضل الوطني أحمد عبد الرحمن إلى مثواه الأخير

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الرئيس: تشييع المناضل الوطني أحمد عبد الرحمن إلى مثواه الأخير


رام الله / سما /

القى الرئيس  محمود عباس، وأعضاء القيادة الفلسطينية، نظرة الوداع على جثمان المناضل الوطني الكبير أحمد عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، قبل ان يشيع بمراسم عسكرية مهيبة.

وقرأ الرئيس والحضور الفاتحة على جثمان الفقيد، ووضع سيادته اكليلا من الزهور على الجثمان. 

وقام أعضاء القيادة الفلسطينية بوضع الأكاليل على جثمان الفقيد، الذي سيوارى الثرى في مقبرة بيتونيا.

وحضر مراسم التشييع رئيس الوزراء محمد اشتية، وذوو الفقيد، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وكبار القادة المدنيين والعسكريين، وعدد من الوزراء، والسفراء.

وسيستقبل الرئيس المعزين بالفقيد عبد الرحمن، من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، بمقر الرئاسة، ولمدة يوم واحد.

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