نتنياهو : سأبذل كل جهد لحكومة وحدة وإن ذهبنا لانتخابات سنفوز

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل إقلاعه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة وليس انتخابات غير ضرورية.

وأضاف نتنياهو وفق القناة 7 العبرية: "يمكن لليبرمان تشكيل حكومة معنا، إنه قراره، أريد الوحدة وبالرغم من الاقتراحات الشخصية التي قدمناها إلى أزرق أبيض لكنهم لم يتحركوا مليمتراً، لكن إذا خضنا الانتخابات سننتصر عليهم".



وتابع: "لقد قدمنا ​​جميع أنواع المقترحات بما في ذلك طرق لضمان استمرار حكومة الوحدة، لكنهم ببساطة رفضوا، وهذا يتعارض مع المصالح الوطنية الكبيرة بسبب المصلحة الشخصية ليائير لابيد، إنه أمرٌ مؤسف.



ونبه أنه إذا لم يكن من الممكن تشكيل حكومة وحدة، سوف تجرى انتخابات وسنفوز فيها، ولكني أبذل كل جهد ممكن لإمكانية تشكيل حكومة وحدة وما زلت منفتحًا لإجراء محادثات مع أي شخص يريد الاجتماع وآمل أن تؤتي ثمارها.