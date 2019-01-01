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بداية موفقة للأشرم مع المشتل

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بداية موفقة للأشرم مع المشتل


غزة / سما /

فاز المشتل على الرضوان بركلات الترجيح (5-4), بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي, ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول لكأس قطاع غزة.

ويعدّ الانتصار أفضل بداية لمدرب المشتل محمد الأشرم مع الفريق, خاصة أنها أول مهامه التدريبية الرسمية في صفوف الأندية, لا سيما أنه يعمل حاليا مديرا فنيا في أكاديمية "تشامبيونز".

وتولى الأشرم تدريب المشتل قبل حوالي 3 شهور, وكوّن خلال هذه الفترة القصيرة, فريقا جديدا استعدادا لخوض البطولات الغزية.

 يشار إلى أن الأشرم حاصل على شهادتي التدريب للمستويين الثاني والثالث, وتعدّ تجربته مع المشتل هي الأولى له مع فريق محلي.

#محمد الأشرم #المشتل #الرضوان

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