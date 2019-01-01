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من هي الطفلة عائشة التي زارها الشيخ محمد بن زايد في منزلها؟

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هي الطفلة عائشة التي زارها الشيخ محمد بن زايد في منزلها؟


ابو ظبي / وكالات/

أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي الإماراتيّة، خلال مقطع فيديو مُتداول، طفلة إماراتيّة حاولت السّلام على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خلال استقباله نظيره الأمير محمد بن سلمان، حيث ظهرت الطفلة تمد يدها، لكن الشيخ بن زايد لم يلحظها، فيما بدا على الطفلة التّأثّر، وظلّت يدها تُصافِح الخيبة، بعد مُرور وليّ عهد بلادها من جانبها.
القصّة لم تتوقّف عند حُدود عدم انتباه بن زايد للطفلة دون قصدٍ منه كما أظهر المقطع، حيث قرّر الأخير زيارة الطفلة شخصيّاً في منزلها، وهي الطفلة عائشة محمد المزروعي، وجاءت الزيارة كما نقلت مواقع مُقرّبة من الإمارات، على خلفيّة مُشاهدة الشيخ بن زايد لخيبة الطفلة في المقطع، وعدم تمكّنها من السّلام عليه.
ونشر الشيخ محمد بن زايد على حسابه في “تويتر” صوراً من زيارته للطفلة: وعبّر عن سعادته بالسّلام عليها، واللّقاء مع أهلها، وهي الزيارة التي لاقت تفاعلاً، وإعجاباً على المنصّات الإماراتيّة.

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