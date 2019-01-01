نيابة أمن الدولة المصريّة تُجدّد حبس د.حسن نافعة بتُهمة مُشاركة جماعة إرهابيّة

القاهرة /وكالات/

قرّرت نيابة أمن الدولة المِصريّة، تجديد حبس أستاذ العلوم السياسيّة حسن نافعة، إلى جانب الناشطة ماهينور المصري 15 يوماً على ذمّة التّحقيق، على خلفيّة اتّهامهما بمُشاركة جماعة إرهابيّة بنشر أخبار كاذبة، وهذا وفق بيان صادر عن المركز المِصري للحُقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة عبر صفحته التواصليّة على “الفيسبوك” الثلاثاء، وهي ذات القضيّة رقم (488) التي جرى اعتقال صحافي مصري من جريدة “روز اليوسف” ليلاً من منزله.

كما قرّرت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النّظر في قرار منع نافعة من التصرّف في أمواله حتى الخميس المُقبل، وكان اعتقال نافعة قد تم على خلفيّة توجيهه انتقادات حادّة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتّزامن مع دعوات الفنان ورجل الأعمال محمد علي للتّظاهر.