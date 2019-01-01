  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نيابة أمن الدولة المصريّة تُجدّد حبس د.حسن نافعة بتُهمة مُشاركة جماعة إرهابيّة

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة أمن الدولة المصريّة تُجدّد حبس د.حسن نافعة بتُهمة مُشاركة جماعة إرهابيّة


القاهرة /وكالات/

قرّرت نيابة أمن الدولة المِصريّة، تجديد حبس أستاذ العلوم السياسيّة حسن نافعة، إلى جانب الناشطة ماهينور المصري 15 يوماً على ذمّة التّحقيق، على خلفيّة اتّهامهما بمُشاركة جماعة إرهابيّة بنشر أخبار كاذبة، وهذا وفق بيان صادر عن المركز المِصري للحُقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة عبر صفحته التواصليّة على “الفيسبوك” الثلاثاء، وهي ذات القضيّة رقم (488) التي جرى اعتقال صحافي مصري من جريدة “روز اليوسف” ليلاً من منزله.
كما قرّرت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النّظر في قرار منع نافعة من التصرّف في أمواله حتى الخميس المُقبل، وكان اعتقال نافعة قد تم على خلفيّة توجيهه انتقادات حادّة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتّزامن مع دعوات الفنان ورجل الأعمال محمد علي للتّظاهر.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تكشف معلومات مفصّلة حول بعض أحراز ومركبات قوة "سييرت متكال" بخانيونس

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

سيناريو صادم: الأرصاد الجوية الإسرائيلية: معدّل سقوط الأمطار سينخفض وارتفاع درجات الحرارة

إسماعيل هنية يهاتف الرئيس عباس..

وفاة الفنان المصري "شعبان عبد الرحيم"

"والا" العبري يسلط الضوء على العملية الفاشلة لوحدة النخبة الإسرائيلية بخانيونس

حماس وتشكيل حزب جديد.. ذكاء أم مغامرة؟! جواد مشتهى

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ : إنشاء إسرائيل حي استيطاني في قلب الخليل ينذر بالانفجار

رويترز : انزعاج فلسطيني من عرض للسياحة في إسرائيل ضمن مشروع مستشفى أمريكي بغزة

مجدلاني يحدد موعد صرف الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة

اغوار

توقعات بأن تعلن واشنطن الشهر المقبل تأييدها ضم إسرائيل للأغوار