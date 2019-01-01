حسين الشيخ : إنشاء إسرائيل حي استيطاني في قلب الخليل ينذر بالانفجار

القدس المحتلة/سما/

حذر مسؤول فلسطيني الأربعاء من أن إنشاء إسرائيل حي استيطاني جديد في قلب الخليل في الضفة الغربية “ينذر بالانفجار”.

وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على تويتر إن “تنفيذ قرار وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) نفتالي بينت، بإنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل ينذر بالانفجار والانتقال إلى مواجهة من نوع أخر”.

وأضاف الشيخ أن خطوة إسرائيل المذكورة تتطلب “ردا رسميا وشعبيا فلسطينيا على هذا التغول الاستعماري الذي يأتي أيضًا في ظل التوجه لضم الأغوار” التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح مساء أمس بأن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية “سيدمر كل فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم”.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت أمر الأحد الماضي، بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في سوق “الحسبة” المركزية بالبلدة القديمة من الخليل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية، في مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، فيما تعتبر الأسرة الدولية الاستيطان عقبة في طريق السلام.