نابولي يجري اتصالات مع جاتوزو لخلافة أنشيلوتي

وكالات / سما /

بدأت عدة أندية إيطالية إجراء اتصالات مغ المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، لتدريبها في الفترة القادمة، على رأسها نابولي وفيورنتينا.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” التلفزيونية فإن كارلو أنشيلوتي سيغادر نابولي في نهاية الموسم على الأقل، وقد يحدث ذلك في الجولات المقبلة إذا استمرت النتائج السيئة، ويعتبر تلميذه جينارو جاتوزو أبرز المرشحين لخلافته.

موقع “كالتشيو ميركاتو” أكد من جهته اتصال المدير الرياضي كريستيانو جيانتولي بجاتوزو خلال اليومين الماضيين، لمناقشة مستقبله، وتولي تدريب نابولي سواء بنهاية الموسم أو قبل ذلك.

وفي سياقٍ متصل أكد “راديو مارتي” أن الرئيس أوريليو دي لورينتيس يريد إقالة أنشيلوتي في 10 ديسمبر القادم، عقب مباراة جينك في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني أنشيلوتي من أزمة واضحة في نابولي، ودفع اللاعبين لعدم اتباع ما يقوله، وهذا الأمر يسير بالنادي نحو إقالته.

ويحتل فريق الجنوب الإيطالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 20 نقطة.

وهنالك عدة أندية تريد التوقيع مع جاتوزو، أبرزها فيورنتينا في حال أقال فينتشينزو مونتيلا.

يذكر أن جاتوزو درب ميلان في الموسم الماضي ونصف الموسم الذي قبله، وكان على بعد نقطة من المركز الرابع.