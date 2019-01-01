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جوارديولا : سيكون من الجنون التفكير في لقب الدوري الإنجليزي

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا : سيكون من الجنون التفكير في لقب الدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

صرح الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأن من المجنون تفكير السيتي في لقب الدوري الإنجليزي، بالنظر لفارق النقاط بينه وبين ليفربول.

ويحتل حالياً فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي سيلعب اليوم أمام جاره إيفرتون بديربي الميرسيسايد، وإذا فاز سيعود فارق 11 نقطة من جديد.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز مساء أمس الثلاثاء على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدف، ولكن جوارديولا يبدو بأنه ليس واثقاً من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتحدث بيب جوارديولا في مؤتمره الصحفي بعد مباراة بيرنلي، عندما سئل عن أن السيتي لم يستسلم بعد بشأن التتويج بالبريميرليج، ورد قائلاً “انتهت البطولة، ما قرأته يقول ذلك، لا أحد يعطينا الفرصة، لقد انتهى الأمر”.

وأضاف “بالنظر لفارق النقاط بيننا وبين ليفربول، بصراحة سيكون من الجنون بعض الشيء التفكير في لقب الدوري الإنجليزي”.

وتابع “علينا التفكير في الديربي، وأن نفكر في كل مباراة على حدة، لأنك لا تلعب في الدوري الإنجليزي فقط، هناك أيضاً كأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا“.

وأكمل “الشيء الأهم هو اللعب بهذا الإيقاع -يقصد مباراة بيرنلي- في المباريات المقبلة”.

#بيب جوارديولا #مانشستر سيتي #الدوري الإنجليزي

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