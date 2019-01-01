كلوب: ميسي هو أفضل لاعب رأيته في حياتي

وكالات / سما /

أعرب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن فخره الكبير بلاعبيه الذين تواجدوا ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، مشيراً في السياق نفسه، إلى أن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، هو أفضل لاعب رآه في حياته.

وتربع ليونيل ميسي على عرش كرة القدم، بفوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، حيث تفوق على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والذي حل في المركز الثاني بفارق 7 نقاط فقط عن البرغوث الأرجنتيني.

كلوب يشيد بميسي.. ويُنصف فان دايك:

وبسؤاله عن تتويج نجم برشلونة بالكرة الذهبية على حساب فان دايك، قال كلوب: “هذا هو اختيار الصحفيين وليس لدينا مشكلة في ذلك، ربما تكون لدي وجهة نظر مختلفة بعض الشيء، ولكن هذا هو واقع الحال”.

وتابع: “لطالما قلت إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب رأيته في حياتي، قلت ذلك 5 آلاف مرة من قبل، وها هو يفوز بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته”.

وأضاف: “إذا تحدثنا عن الموسم الماضي فقط، ففان دايك قدم خلاله أداءً استثنائياً ولا أتذكر أي لاعب قدم أداءً أفضل منه على المستوى الدفاعي، لذلك لم أكن لأتفاجأ لو كان هو الفائز بالجائزة”.

واختتم كلوب تصريحاته بالقول: “لقد علمت أن الفارق كان ضئيلاً بينهما في التصويت، ما صرح به فان دايك بعد الإعلان عن اسم الفائز يظهر كم هو شخص رائع”.