زيدان يصر على التعاقد مع بول بوجبا

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي يصر على التعاقد مع مواطنه بول بوجبا نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يعتبره القطعة الناقصة في تشكيلة المرينجي الحالية.

وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد بالصيف الماضي، وحاول المرينجي تنفيذ طلب زيدان بالتعاقد مع بوجبا، ولكن انتهى به المطاف بالاستمرار مع الشياطين الحمر.

زيدان يؤكد في كل مرة رغبته في الشديدة في ضم بوجبا، بالرغم من تحسن أداء ريال مدريد هذا الموسم خاصةً في خط الوسط بعد تألق الأوروجواني فيدي فالفيردي، ولكن يبدو بأنه يصر على الظفر بخدمات النجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة أن طلب زيدان الوحيد الآن هو التعاقد مع بول بوجبا الذي يتواصل معه باستمرار، حيث قابله في مدينة دبي الإماراتية شهر أكتوبر الماضي، واللاعب يحاول بشتى الطرق إقناع إدارة اليونايتد بالسماح له بالرحيل.

وأوضحت “ماركا” بأن هناك شكوك حول حقيقة إصابة بول بوجبا حالياً، حيث ذكر الصحفي باكو جونزاليز بالمحطة الإذاعية “كادينا كوبي” ذلك كإشارة لاستمراره في الضغط على مسؤولي اليونايتد كي يوافقوا على بيعه.

وأضافت الصحيفة أن عقد بول بوجبا سينتهي مع مانشستر يونايتد صيف عام 2021، ولا يرغب اللاعب في تجديد عقده.

مشكلة زيدان الحالية هي أن إدارة ريال مدريد ليست مقتنعة بنسبة 100% بالتعاقد مع بول بوجبا، نعم الإدارة تعلم بأنه لاعب مميز، ولكن أداء فيدي فالفيردي الحالي، وإمكانية عودة الشاب أوديجارد، جعل مسؤولو النادي يفكرون في عدم الحاجة لخدمات بوجبا.

النادي يعتقد بأن سعر بوجبا الحالي يقدر بـ 120 مليون يورو، ولكن البعض في إدارة الريال لا يرى أن بوجبا يستحق بأن يكون سعره مقارباً لسعر إيدين هازارد، بالإضافة لراتبه المرتقع الذي يصل إلى 16 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان بالرغم من كل ذلك متفائل بشأن التعاقد مع بوجبا، حيث في الصيف المقبل سيكون متبقي في عقده موسم، وقد يضغط اللاعب على إدارة اليونايتد من أجل الرحيل، ووكيل أعمال النجم الفرنسي مينو رايولا أكد لإدارة مانشستر يونايتد رغبة اللاعب في الرحيل، ولكنه ينتظر تحرك مسؤولو الريال.

بوجبا ليس المرشح الوحيد للانتقال لريال مدريد لتعزيز خط الوسط، بل أيضاً الثنائي فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي، وكريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي الذي سينتهي عقده في الصيف، ولكن بالرغم من ذلك، زيدان لا يرى أمامه سوى التعاقد مع بوجبا بأي شكل من الأشكال.