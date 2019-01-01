  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تُطالب بإجراءات دولية رادعة لمخططات الاحتلال بضم الأغوار

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الاجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخالفاتها الجسيمة بحق الأرض الفلسطينية، لا سيما ضم الأغوار، وضرورة التنفيذ الفوري لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورا وقبل فوات الأوان.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن حرب الاحتلال الاستعمارية التوسعية وعمليات التطهير العرقي تتسارع ضد الوجود الفلسطيني في الأغوار بأشكال وأساليب مختلفة، بما فيها استهداف التجمعات البدوية، ومدارسها، ومراكزها الصحية، وهدم المنازل، خاصة في المنطقة الواقعة شرق القدس المحتلة، وصولاً الى الأغوار.

ونوهت إلى أن هذه الحرب الاستعمارية المتواصلة تأتي ترجمة للتوجهات الإسرائيلية الرسمية والوعود التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأغوار، ومشاريع القرارات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها لدولة الاحتلال، في ظل دعم واسناد أميركي.

وقالت: ان ما يجري في الأغوار عبارة عن عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، وضم تدريجي صامت للأغوار، بانتظار اعلان اسرائيلي رسمي بمظلة أميركية بهذا الخصوص.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تكشف معلومات مفصّلة حول بعض أحراز ومركبات قوة "سييرت متكال" بخانيونس

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

سيناريو صادم: الأرصاد الجوية الإسرائيلية: معدّل سقوط الأمطار سينخفض وارتفاع درجات الحرارة

إسماعيل هنية يهاتف الرئيس عباس..

وفاة الفنان المصري "شعبان عبد الرحيم"

"والا" العبري يسلط الضوء على العملية الفاشلة لوحدة النخبة الإسرائيلية بخانيونس

حماس وتشكيل حزب جديد.. ذكاء أم مغامرة؟! جواد مشتهى

الأخبار الرئيسية

رويترز : انزعاج فلسطيني من عرض للسياحة في إسرائيل ضمن مشروع مستشفى أمريكي بغزة

هآرتس: الحكومة حذفت بندًا يتعلق بمراقبة أموال تُنقل للمستوطنات

مجدلاني يحدد موعد صرف الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة

اغوار

توقعات بأن تعلن واشنطن الشهر المقبل تأييدها ضم إسرائيل للأغوار