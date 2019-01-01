الصالح يبحث سبل التصدي للاطماع الاستيطانية بمنطقة المسعودية

نابلس / سما /

بحث وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، مع مجلس قروي برقة، وبحضور شخصيات وطنية، سبل للتصدي للأطماع الاستيطانية في منطقة المسعودية، ومنطقة ما كانت تسمى "حومش" البؤرة الاستيطانية المخلاة سابقا، والهجمات التي تتعرض لها تلك المناطق بشكل متكرر من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وإقامة بؤر استيطانية جديدة في تلك المنطقة.

واتفق الحضور على أهمية عقد اجتماع موسع لكل الهيئات المحلية المجاورة لتلك المناطق المستهدفة، لوضع خطة عمل من أجل حماية تلك المناطق وتعزيز التواجد الفلسطيني فيها من خلال تنظيم مسيرات اسبوعية، وتشجيع المسارات السياحية الداخلية إليها وغيرها.

واستعرض ممثلو المجالس المحلية خلال الاجتماع أبرز احتياجاتهم من المشاريع التطويرية خاصة مشاريع البنية التحتية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بعمل تلك المجالس.

بدوره، أكد الصالح أهمية قيام الهيئات المحلية بأخذ زمام المبادرة في العمل على حماية الأراضي والممتلكات وتفعيل لجان الحراسة الشعبية بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء، والعمل على توسيع المخططات الهيكلية دون الاخذ بالاعتبار التقسيمات السابقة، وتشجيع المواطنين على البناء وايصال الخدمات لهم في تلك المناطق.