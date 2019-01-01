ساعر: الليكود سينهار إذا جرت انتخابات ثالثة

القدس المحتلة / سما /

قال جدعون ساعر أحد أبرز قادة حزب الليكود والمنافس الرئيس لبنيامين نتنياهو، إن الحزب سينهار في حال جرت انتخابات ثالثة.

وشدد ساعر في تصريحات نشرها موقع صحيفة معاريف العبرية، الأربعاء، على ضرورة إجراء انتخابات تمهيدية داخلية للحزب استعدادًا لإجراء انتخابات إسرائيلية ثالثة.

وقال "سيكون هناك انهيار لحزب الليكود إن لم تجر انتخابات داخلية، أي ترتيب لحكومة وحدة أفضل بكثير من الذهاب إلى الانتخابات، الأمر يتعلق بشعب بات يعيش كابوسًا بسبب الانتخابات التي لا نهاية لها".

وأشار إلى أنه سيدعم أي اقتراح لتجنب انتخابات ثالثة. داعيًا الكل الإسرائيلي إلى مفاوضات جادة لتشكيل حكومة وتجنب الانتخابات.

ويرغب ساعر في منافسة نتنياهو على رئاسة الحزب لكي يقود الليكود في الانتخابات المقبلة.