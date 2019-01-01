  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ساعر: الليكود سينهار إذا جرت انتخابات ثالثة

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: الليكود سينهار إذا جرت انتخابات ثالثة


القدس المحتلة / سما /

 قال جدعون ساعر أحد أبرز قادة حزب الليكود والمنافس الرئيس لبنيامين نتنياهو، إن الحزب سينهار في حال جرت انتخابات ثالثة.

وشدد ساعر في تصريحات نشرها موقع صحيفة معاريف العبرية، الأربعاء، على ضرورة إجراء انتخابات تمهيدية داخلية للحزب استعدادًا لإجراء انتخابات إسرائيلية ثالثة.

وقال "سيكون هناك انهيار لحزب الليكود إن لم تجر انتخابات داخلية، أي ترتيب لحكومة وحدة أفضل بكثير من الذهاب إلى الانتخابات، الأمر يتعلق بشعب بات يعيش كابوسًا بسبب الانتخابات التي لا نهاية لها".

وأشار إلى أنه سيدعم أي اقتراح لتجنب انتخابات ثالثة. داعيًا الكل الإسرائيلي إلى مفاوضات جادة لتشكيل حكومة وتجنب الانتخابات.

ويرغب ساعر في منافسة نتنياهو على رئاسة الحزب لكي يقود الليكود في الانتخابات المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تكشف معلومات مفصّلة حول بعض أحراز ومركبات قوة "سييرت متكال" بخانيونس

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

سيناريو صادم: الأرصاد الجوية الإسرائيلية: معدّل سقوط الأمطار سينخفض وارتفاع درجات الحرارة

إسماعيل هنية يهاتف الرئيس عباس..

وفاة الفنان المصري "شعبان عبد الرحيم"

"والا" العبري يسلط الضوء على العملية الفاشلة لوحدة النخبة الإسرائيلية بخانيونس

حماس وتشكيل حزب جديد.. ذكاء أم مغامرة؟! جواد مشتهى

الأخبار الرئيسية

رويترز : انزعاج فلسطيني من عرض للسياحة في إسرائيل ضمن مشروع مستشفى أمريكي بغزة

هآرتس: الحكومة حذفت بندًا يتعلق بمراقبة أموال تُنقل للمستوطنات

مجدلاني يحدد موعد صرف الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة

اغوار

توقعات بأن تعلن واشنطن الشهر المقبل تأييدها ضم إسرائيل للأغوار