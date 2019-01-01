مصادر إسرائيلية : نتنياهو قرر التوجه نحو انتخابات ثالثة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاحتلال قرر التوجه نحو انتخابات ثالثة.

وبحسب قناة " مكان الإسرائيلية" الناطقة بالعربية، فإن نتنياهو بدأ الاستعدادات لجولة ثالثة من الانتخابات بعد أن فشل لقاءه أمس مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وطلب نتنياهو تأجيل اجتماع مركز حزب الليكود المقرر عقده غدًا بسبب زيارته للشبونة للقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وكان الاجتماع سيركز على قضية إلغاء الانتخابات الداخلية في الحزب للكنيست القادمة.

وتنتهي الأسبوع المقبل المهلة التي منحت لأعضاء الكنيست لتشكيل حكومة وإلا سيتم حلها، والذهاب إلى انتخابات جديدة.