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القواسمي يستقبل وفدا من المشرعين عن ولاية كالفورنيا

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يستقبل وفدا من المشرعين عن ولاية كالفورنيا


رام الله / سما /

استقبل عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي وفدا من ثلاثين عضوا من المشرعين عن ولاية كالفورنيا الامريكية.

وشرح القواسمي للوفد نتائج القرارات الخطيره التي تم اتخاءها من قبل إدارة ترامب خلال العامين والنصف الماضيين، والممارسات الاحتلالية الاسرائيلية على الأرض وتنفيذ نظام الابارتهايد العنصري في كافة الأراضي المحتله.

وأكد القواسمي للوفد إن حل الصراع يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفقا للشرعية والقانون الدوليين، وقيام دولة فلسطين المستقله وعاصمتها القدس، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

واطلع القواسمي الوفد على تفاصيل معاناة الشعب الفلسطيني اليومية جراء سياسة الاحتلال الاسرائيلي القمعية، وما تقوم به في القدس والخليل وكافة ارجاء الوطن.

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