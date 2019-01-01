فلسطين تطالب المجتمع الدولي بانهاء الاحتلال

رام الله / سما /

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، جلستها السنوية بشأن القضية الفلسطينية، التي تأتي عشية يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني من كل عام.

وشاركت الدول الأعضاء في هذه الجلسة، وأدلت ببياناتها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

وأعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في كلمته، عن الشكر الجزيل لكل دول العالم وشعوبها والمنظمات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة، مؤكدا أن هذا الدعم الدولي والتضامن العالمي هو ما يزيد من إيمان الشعب الفلسطيني بعدالة قضيته والصمود على أرضه حتى تحقيق حريته واستقلاله.

وطلب منصور من الدول وحكوماتها اتخاذ الإجراءات القانونية لإنفاذ القرارات الشرعية التي تبنتها الجمعية العامة ومجلس الأمن، بما في ذلك قرار 2334، الذي يطالب إسرائيل بإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وكافة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وإجراءاتها الاستفزازية، بما في ذلك بالأماكن المقدسة.

كما طلب، أيضا، من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، والانصياع إلى قرارت الشرعية الدولية واحترام التزاماتها وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم التهاون مع الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي. وأكد منصور أن أي محاولة لإضعاف الإجماع الدولي حول مرجعيات وأسس الحل السلمي هي محاولة بائسة ومصيرها الفشل، فالمجتمع الدولي بأكمله ملتف حول أسس التسوية السلمية القائمة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، وفق القانون الدولي ومرجعيات السلام العادل والشامل، بما في ذلك مبادرة السلام العربية. وقال: إلى أن يتم ذلك، سيبقى الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه ومدافعا عن حقوقه ونضاله المشروع من أجل حريته وكرامته.