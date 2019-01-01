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ذوو أسرى أردنيين: لا عودة للمتسلل الصهيوني إلا بعودة أبنائنا

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ذوو أسرى أردنيين: لا عودة للمتسلل الصهيوني إلا بعودة أبنائنا


وكالات

اعتصم أهالي الأسرى الأردنيين، مساء الثلاثاء، أمام محكمة أمن الدولة، بالتزامن مع محاكمة المتسلل الإسرائيلي إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية، للمطالبة بعدم الإفراج عن المستوطن الصهيوني قبل الإفراج عن أبنائهم الأسرى من سجون الاحتلال.


ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، وتطالب بتحرك رسمي فاعل وجاد للإفراج عن الأسرى الأردنيين، ومن تلك اللافتات "بدنا أولادنا يروحوا"، لا عودة للصهيوني إلا بعودة أسرانا"، " كل الأردن بدها تبادل".

وناشدت والدة الأسير الأردني مرعي أبو سعيدة الملك عبدالله الثاني بالتدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى، مضيفة: "فنحن لن نقبل الإفراج عن هذا المتسلل إلا بعودة جميع الأسرى الأردنيين إلى أحضاننا".

وطالب ابن الأسير ثائر شعفوط الحكومة بالعمل للإفراج عن والده، قائلا: "لم أذهب للمدرسة اليوم، فشوقي وحاجتي لوالدي جعلاني أقف هنا للمطالبة بالإفراج عنه وجميع الأسرى مقابل المتسلل".

بدوره، أكد والد الأسير محمد مهدي على ضرورة أن تستثمر الحكومة قضية المتسلل الصهيوني للإفراج عن الأسرى الأردنيين، مضيفا: "هذه فرصة لإنقاذ أبنائنا من ظلم الاحتلال الصهيوني، لن نسمح أن تضيع هذه الفرصة، ونطالب الحكومة بعملية تبادل للأسرى والمفقودين".


وكانت السلطات الأردنية ألقت القبض على مستوطن صهيوني ضبط متسللا عبر الحدود الأردنية الفلسطينية الشمالية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ووسط تصاعد المطالبات الشعبية ومطالبات القوى السياسية والنيابية والنقابية بعدم الإفراج عنه إلا بالإفراج عن 21 أسيرا أردنيا، والكشف عن مصير 30 مفقودا أردنيا لدى الكيان الصهيوني.

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