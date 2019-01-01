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خلال زيارته لغزة.. رئيس وزراء إيرلندا: قررنا تقديم تبرع إضافي بقيمة 2,5 مليون يورو لـ"الأونروا"

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال زيارته لغزة.. رئيس وزراء إيرلندا: قررنا تقديم تبرع إضافي بقيمة 2,5 مليون يورو لـ"الأونروا"


غزة / سما /

أكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة "سيمون كوفيني"، أن بلاده قررت تقديم تبرع إضافي بقيمة 2,5 مليون يورو هذا العام لدعم تقديم الخدمات الرئيسة في وكالة الغوث، وبهذا يصل الدعم الإيرلندي لـ"الأونروا" في عام 2019 إلى مبلغ 7,5 مليون يورو.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد إيرلندي رفيع المستوى بقيادة "كوفيني" لقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حيث التقى خلالها بطلبة من مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا.

وذكرت "الأونروا" في بيان لها، أن هذه الزيارة عملت على تمكين الوفد من الاطلاع مباشرة على أثر الالتزام الإيرلندي تجاه دعم التعليم الأساسي النوعي للأطفال، بمن في ذلك 282,000 طالب في "الأونروا" بالقطاع.

وفي اجتماعه مع إدارة "الأونروا"، ناقش الوفد، الوضع الإنساني في القطاع المحاصر، والتحديات العملياتية التي تواجه الوكالة.

وفي أعقاب اللقاء مع الطلبة، قال كوفيني، إن "إيرلندا داعم راسخ للأونروا في تقديمها للخدمات للاجئي فلسطين، لقد شاهدت بأم عيني اليوم مدى أهمية تقديم التعليم والرعاية الصحية في المحافظة على الأمل والحقوق والكرامة للاجئين هنا في غزة".

بدوره، قال النائب الأول لمدير عمليات "الأونروا" في غزة تروند ينسين، إن إيرلندا تشكل مثالاً رائعاً من حيث دعمها للاجئي فلسطين، وهي التي وقفت بحزم شديد مع الوكالة خلال أوقات صعبة للغاية.

وأوضح أن زيارة كتلك التي جرت هذا اليوم ترسل رسالة قوية من الأمل لسكان غزة، خاصة لطلبتنا الشباب، وتظهر لهم أن مستقبلهم مهم وأن أصواتهم مسموعة، حسب قوله.

وتابع: نحن ممتنون للغاية لشراكتنا مع شعب وحكومة إيرلندا، ولدعمهم السياسي والمالي الهام المقدم للأونروا وللاجئي فلسطين، بمن في ذلك من هم في غزة".

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