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اقامه د. مجلي.. الاحتلال يهدم خزان مياة للمرة الثانية في طوباس

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقامه د. مجلي.. الاحتلال يهدم خزان مياة للمرة الثانية في طوباس


طوباس /سما/


هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء خزان مياة يروي 20 الف دونم من أراضي طوباس. 
وقال الدكتور عدنان مجلي صاحب المشروع ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مشروع المياه وقامت بهدمه. 
وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها السلطات بهدم الخزان خلال شهرين. 
وقال مجلي بان السلطات ادعت في المرة الأولى بان المشروع مقام في منطقة اثرية وعندما أعدنا إقامته في منطقة أخرى ادعت انه مقام في المنطقة "ج". 
واضاف: "المشروع مقام في المنطقة "ب" وقد حصلنا على تصريح لإقامته من قبل السلطة الفلسطينية لكن السلطات تبحث عم ذريعة لهدمه بهدف منع ري أراضي سهل طوباس التي كانت أراضي جافة قبل المشروع". 
واضاف: "هدم الخزان للمرة الثانية دليل على وجود سياسة احتلالية تحارب الزراعة الفلسطينية وتسعى للإبقاء على اراضينا جافة خالية من الحياة والإبقاء على ابنائنا عمالا في سوق العمل الأسود في إسرائيل".

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