احتفال في طولكرم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

طولكرم / سما /

نظم الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة فرع طولكرم، والمكتب الحركي، بالشراكة مع اللجنة التنسيقية وتحت رعاية المحافظ، اليوم الثلاثاء، الاحتفال المركزي "معا نبني الوطن"، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام.

ونقل المحافظ عصام أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس، وتهانيه لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا الاهتمام الدائم والمستمر بأصحاب الهمم العالية، مشيرا إلى ما تقوم به الحكومة ممثلةً برئيس الوزراء محمد إشتية من متابعة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تلبية احتياجاتهم، ودعمهم ومساندتهم، ورعايتهم.

ولفت إلى زيارة مقر الاتحاد بطولكرم والاطلاع على تجربة عملهم من حيث وجود البيانات والإحصاءات والأرقام عن تلك الحالات، إضافة لاتباع برامج عمل منظمة لخدمتهم والوقوف إلى جانبهم.

وعبر أبو بكر عن شكره وتقديره للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة المؤسسات في لجنة المحافظة على تنظيم هذا الاحتفال لتسليط الضوء على احتياجات هذه الشريحة من مجتمعنا الفلسطيني الذين يستحقون كل الدعم الاهتمام والمساندة والرعاية، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني بحاجتهم وهم ركن أساسي، خاصة مع وجود هذه القدرات والإمكانات التي يتمتعون بها.

بدوره، أشار رئيس فرع الاتحاد بطولكرم مجدي مرعي بكلمته باسم اللجنة التنسيقية للمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم، مثمنا رعاية المحافظ ودعمه لأنشطة الاتحاد وزيارته للمقر والتواصل الدائم لمتابعة الاحتياجات.

وأشار إلى أن الجهود متواصلة لإطلاق القانون الخاص الذي ينظم العمل تجاه نيل الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم، حيث تتوجت تلك الجهود في العام 2014 بدخول دولة فلسطين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد توقيع الرئيس محمود عباس على هذه الاتفاقية.

وقال مرعي: "عملنا أثمر بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة كشريحة فاعلة في المجتمع تتربع على سلم أولويات القيادة، والعمل المؤسساتي، من خلال توجهات الاتحاد لعقد عدد من الاتفاقيات والتفاهمات التي تخدم هذه الشريحة بكافة المجالات".

وتخللت الفعالية فقرات دبكة شعبية، ومسرحية هادفة، وقصة نجاح قدمها الطالب آدم عبد الرحيم زيدان من ذوي الإعاقة، والذي تحدث عن تجربته بالإعاقة الحركية، ومثابرته لمواجهتها والتغلب عليها.