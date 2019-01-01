مجدلاني: فريق وطني للعمل لاعداد تقرير حول الفقر في فلسطين

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الحكومة وعلى ضوء إقرار مفهوم الفقر متعدد الأبعاد ستشكل فريقا وطنيا للعمل لاعداد تقرير حول الفقر في فلسطين.

وأضاف مجدلاني لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، منسق الشؤون الانسانية لمؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية (ocha) جيمي مجولدريك والوفد المرافق له الذي ضم منسقي المؤسسات الانسانية التابعة للأمم المتحدة، أنه سيتم أيضا تشكيل فريق آخر لوضع استراتيجية لمكافة الفقر في فلسطين، وهذا يتطلب تعاونا شاملا من كافة الشركاء المحليين والدوليين.

وقال: يقع على عاتق الوزارة وشركائها العمل على تغيير معادلة الاستهداف المستخدمة حالياً، بما يضمن تحسين الأداء ونوعية الخدمات.

واستعرض مجدلاني آخر التطورات على صعيد قانون الحد من العنف داخل الأسرة وقانون الأشخاص ذوي الاعاقة الذي تم نشر مسودته الرابعة للمراجعة وتلقي الملاحظات من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التنمية.

بدوره، أكد مجولدريك الاستعداد التام لتعاون المشترك مع الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، والذي من شأنه تسهيل العمل وضمان النزاهة والشفافية، معرباً عن سعادته وسروره للعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية وانجاح مهمتنا الانسانية.