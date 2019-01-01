الثقافة تنعى الأديب صالح علماني

رام الله / سما /

نعت وزارة الثقافة الأديب والمترجم الفلسطيني المعروف صالح علماني الذي وافته المنية في إسبانيا.

واعتبرت الثقافة على لسان وزيرها عاطف أبو سيف في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن رحيل علماني يعتبر خسارة للثقافة الفلسطينية والعربية والعالمية، إذ يعتبر أحد رموزها وأعلامها الأدبية، وعمل من أجل حضور الثقافة الإنسانية من خلال ترجماته للأدب اللاتيني، خاصة أعمال ماركيز الإبداعية وغيرها من الأدب اللاتيني.

وعلماني هو صاحب أشهر ترجمة لرواية مئة عام من العزلة لغبرائيل ماركيز، ولد في مدينة حمص عام 1949، درس الأدب الإسباني، وأمضى حياته في خدمة الأدب العالمي وكان علمًا من أعلام القضية الفلسطينية من خلال دوره الثقافي الإبداعي والإعلامي.