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الأمير الفيصل يكشف تفاصيل زيارته إلى إيران ومنعه انضمام إسرائيل إلى "الأولمبية الدولية"!

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير الفيصل يكشف تفاصيل زيارته إلى إيران ومنعه انضمام إسرائيل إلى "الأولمبية الدولية"!


الرياض /سما/

كشف مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، وكيف تسبب في منع إسرائيل من الانضمام للجنة الأولمبية الدولية.

وذكر الفيصل، خلال لقاء على "روتانا خليجية"، إنه "عُیّن مديراً لرعاية الشباب، ببنما كان لا يزال يدرس في الجامعة وعندما ذهب إلى لندن لإنهاء إجراءاته الجامعية للعودة لاستلام عمله الجديد، جاءته برقية تكليف من السعودية للذهاب إلى طهران، لحضور اجتماع اللجنة الأولمبية العالمية كمندوب للمملكة، فذهب وحضر الاجتماع".

كما وكشف خلال الاجتماع، أنه تسبب في عدم دخول إسرائيل إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتحدث أمام الحضور عن عنصريتها، حتى ضجت القاعة بالتصفيق له.

وتابع: إنه "كانت ھناك مشكلة بين السعودية وإيران بسبب البحرين وقت حكم الشاه، فسأل والده الملك فيصل "رحمه الله" إن كانوا يعتذرون عن مباراة ودية بينهم وبين إيران أم لا، فأجابه فيصل بألا يعتذروا وأن الجانب الإيراني هو من سيعتذر، وبالفعل حدث ما توقعه واعتذر الجانب الإيراني".

وفيما يخص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سأل المحاور الفيصل: "ماذا يقول في الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الذي غير بالنسبة لنا معادلات الزمن، فهو يفعل الكثير في القليل من الوقت؟"، رد قائلاً: "أفخر بأن محمد بن سلمان كواحد من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم".

#فيديو
صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يروي قصة الزيارة الرسمية لطهران، ويتذكر: تسببت في رفض دخول إسرائيل إلى اللجنة الأولمبية الدولية..#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/mUjOJ5IuHD

— في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

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