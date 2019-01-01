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الصحة تحذر من شراء الأدوية والمكملات الغذائية عبر الانترنت

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تحذر من شراء الأدوية والمكملات الغذائية عبر الانترنت


رام الله / سما /

حذرت وزارة الصحة جمهور المواطنين من خطورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم الترويج لها وبيعها عبر شبكة الانترنت.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن غالبية الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية التي يتم بيعها عبر الانترنت غير مسجلة في وزارة الصحة، وغير معروفة التركيبة أو المصدر أو طرق تخزينها، لذا فإنها تصنف على أنها غير آمنة.

وأشارت إلى أنه لوحظ نشر العديد من الإعلانات المروجة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التنحيف المضللة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها تتابع هذه الإعلانات وتحيلها إلى النائب لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحقها، لحماية المواطنين منها.

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