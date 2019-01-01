وفاة المترجم الفلسطيني "صالح علماني" في إسبانيا

سما / وكالات/

انتقل إلى رحمة الله المترجم الفلسطيني الكبير صالح علماني، في إسبانيا، عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وأعلن زوج ابنته جهاد بزلميط، عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك" خبر وفاة علماني قائلا : "يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. ببالغ الحزن والأسى تلقينا صباح اليوم وفاة عمي والد زوجتي المترجم والاديب الكبير الأستاذ صالح علماني في اسبانيا سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

ويعتبر علماني أديب فلسطيني يترجم عن الإسبانية، ولد في مدينة حمص عام 1949، درس الأدب الإسباني، وأمضى أكثر من ربع قرن في خدمة الأدب اللاتيني ليُعرّف القرّاء العرب على هذا النوع من الأدب.

وهو صاحب أشهر ترجمة لرواية مئة عام من العزلة ، كما وترجم أهم روايات وقصص الكاتب الكولمبي غابريل ماركيز.