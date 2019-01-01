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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، ظهر اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، أن السفر سيكون للحافلات: من السابعة حتى العاشرة من كشف (12/1).

وأكدت الوزارة على تواجد المسافرين صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 للتذكير رابط كشف (12/1):

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