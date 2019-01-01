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في محاولة اخيرة لاقناعه بتشكيل الحكومة.. نتنياهو يلتقي غانتس مساء اليوم بالكيرياه

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
في محاولة اخيرة لاقناعه بتشكيل الحكومة.. نتنياهو يلتقي غانتس مساء اليوم بالكيرياه


القدس المحتلة / سما /

 يلتقي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، في محاولة أخيرة لإقناعه بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الاجتماع سيعقد في قاعدة كيرياه الخاصة بوزارة الجيش الإسرائيلي الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا أنه لا زال يدعم حكومة وحدة وطنية، لكنه سيدعم أيضًا خيار إجراء انتخابات ثالثة مبكرة في الخامس والعشرين من فبراير/ شباط المقبل.

واتهم ليبرمان قادة الأحزاب الإسرائيلية بالبحث عن مصالحهم الشخصية على حساب المصالح العامة.

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