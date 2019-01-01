الجهاد الإسلامي تكشف عن تفاصيل وأهداف زيارة وفدها برئاسة النخالة الى القاهرة

غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للحركة زياد النخالة، والوفد المرافق له لجمهورية مصر العربية، تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع المصريين، البحث عن كيفية إنهاء معاناة المواطنين في السفر، وكذلك العمل على إطلاق سراح بعض الموقوفين الفلسطينيين لدى أجهزة أمنية مصرية.

وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، سيطالب المصريين خلال هذه الزيارة بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وبالذات المشاركين في مسيرات العودة، وإلزام الاحتلال بوقف استهدافهم، كونهم من رعى اتفاق وقف النار بالجولة الأخيرة بعد استشهاد بهاء أبو العطا.

واعتبرت الحركة بعض التصريحات التي صدرت عن قيادات فلسطينية، أو محللين مصريين، حول زيارة وفد الحركة للقاهرة، تأتي في خانة التسويق للتسوية والتطبيع مع الاحتلال، وإرباك الزيارة، وهذا يسيء لمصر ولدورها، للأسف الشديد.