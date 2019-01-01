  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي تكشف عن تفاصيل وأهداف زيارة وفدها برئاسة النخالة الى القاهرة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تكشف عن تفاصيل وأهداف زيارة وفدها برئاسة النخالة الى القاهرة


غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للحركة زياد النخالة، والوفد المرافق له لجمهورية مصر العربية، تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع المصريين، البحث عن كيفية إنهاء معاناة المواطنين في السفر، وكذلك العمل على إطلاق سراح بعض الموقوفين الفلسطينيين لدى أجهزة أمنية مصرية.

وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، سيطالب المصريين خلال هذه الزيارة بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وبالذات المشاركين في مسيرات العودة، وإلزام الاحتلال بوقف استهدافهم، كونهم من رعى اتفاق وقف النار بالجولة الأخيرة بعد استشهاد بهاء أبو العطا.

واعتبرت الحركة بعض التصريحات التي صدرت عن قيادات فلسطينية، أو محللين مصريين، حول زيارة وفد الحركة للقاهرة، تأتي في خانة التسويق للتسوية والتطبيع مع الاحتلال، وإرباك الزيارة، وهذا يسيء لمصر ولدورها، للأسف الشديد.

الأكثر قراءة اليوم

"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتسحبنا نحوها

وفاة الاعلامي الكبير أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة

هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين

تصريح صحفي صادر عن "حماس" بخصوص الجمعة الـ83 من مسيرات العودة.. اليك تفاصيله

ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!

بن دافيد: لا يمكنني وصف النتائج السلبية الهائلة لفشل عملية خانيونس

الأخبار الرئيسية

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

نتنياهو: نحن في حالة تأهب قصوى و إيران نصبت الصواريخ باليمن والعراق لإمطار الكيان

860x484 (1)

يزور إسرائيل وغزة: وزير خارجية إيرلندا ينتقد سياسات نتنياهو وترامب

سيناريو صادم: الأرصاد الجوية الإسرائيلية: معدّل سقوط الأمطار سينخفض وارتفاع درجات الحرارة

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة